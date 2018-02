Nederlands feestje in YR-landenproef Le Mans

Laura Quint eindigde met de negenjarige Johnson-zoon Edison op de tweede plaats. Het duo kreeg bijna drie procent minder van de juryleden dan Donkers en kwam uit op 71,500%. Julia Groenhart volgde met First Barrichello (v. Florencio) met 70,794% op de derde plaats en werd op haar beurt gevolgd door Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) met een totaal van 70,735%.

Inter I

In de Inter I eindigde Philip van Ommen op de tweede plek met Denver I.P.S. (v. Zizi Top) met een score van 71,353%. Twee van de juryleden plaatsten Van Ommen bovenaan, maar uiteindelijk ging Sarah Millis er met de KWPN’er Behroez (v. United) met de zege vandoor. Het Britse duo kwam met 71,735% net iets hoger uit dan Van Ommen. Thamar Zweistra kwam in deze Inter I ook in actie en kreeg 70,412% voor haar proef met Hexagons Denzel (v. Zidane). Daarmee mocht Zweistra zich als vierde opstellen voor de prijsuitreiking achter Antonio Laiz Zandio. De Spaanse ruiter kreeg 70,559% voor zijn proef met de KWPN-hengst Eye Catcher (v. Vivaldi), die voorheen succesvol was onder Kirsten Brouwer.

Nog meer Nederlands succes

Niet alleen de Young Riders en de Lichte Tour-combinaties lieten van zich horen, ook in de andere rubrieken behaalden de Nederlanders succes.

Bij de junioren eindigde Aimee Meddens met Equitop Torricelli (v. Florestan I) op de tweede plaats en mocht Amber de Groot zich met R.Banderas (v. Radetzky) als vierde opstellen. De Griekse Theodora Livanos eiste met Fido Dido (v. Florencio), het voormalige LT-paard van Petra van Esch, de zege op in deze rubriek.

Bij de Children ging Lara van Nek er met Fariska (v. Vivaldi) er met 72,273% met de overwinning vandoor. Koosje Visser werd in deze rubriek vierde met Duck (v. Bokkesprong Casjmier) met 66,667%. Voor Van Nek was de zege bij de Children niet het enige succes vandaag, bij de pony’s werd ze vierde met Haasendonck Sultan met een score van 67,524%. Fleur Prinsen werd in deze rubriek tweede met Next Black Magic (v. Nabucco R).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl