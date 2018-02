Nederlands podium bij Young Riders – Donkers wint

Esmee Donkers won vandaag met KWPN-merrie Zaffier (v. Painted Black) de rubriek voor Young Riders in Le Mans. De amazone liet een mooie score van 72,010% noteren. Tweede werd Julia Groenhart met First Barichello (v. Florencio) dankzij een score van 70,245%. De derde Nederlandse op het podium was Laura Quint, die met Edison (v. Johnson) 69,902% kon bijschrijven.