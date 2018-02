Nederlandse Escoffier snelste in Gothenburg

In 2014 werd de inmiddels negenjarige Lord Z-zoon verkocht tijdens de Dutch Sporthorse Sale. Op dat moment was de toen vijfjarige Escoffier geselecteerd voor het NK jonge springpaarden.

Van Gogh

De moeder van Escoffier, Wunderfull Vera, is de volle zus van het 1,60 meter-paard en goedgekeurde hengst Van Gogh. De hengst maakte onder andere vorig jaar deel uit van het Duitse team op de Olympische spelen met zijn vaste ruiter Marco Kutscher. Eveneens tekende Van Gogh voor het vaderschap van het toppaard van Sönke Rothenberger Cosmo. Escoffier werd geboren bij maatschap Stulties uit Weert.

Nog meer KWPN

Ook de vierde prijs kwam toe aan een KWPN-er. Lorenzo de Luca was Michael Jung net 0,01 seconde te snel af. Jung finishte in met fischerDaily Impressed (v. Cartani) in 46,94 seconden. De tienjarige schimmel werd gefokt door K. Schreuder-Nieuwveld uit Bergambacht. De moeder van Daily Impressed, Impression (v. Elcaro), sprong zelf op 1,60 meterniveau. Daarnaast bracht ze ook nog de 1,40 meter paarden Be Impressed en Captivation.

Smolders

Ook voor Harrie Smolders was er een prijs in deze rubriek. Hij werd achtste met de negenjarige Monaco (v. Cassini II) achter Geir Gulliksen met Arakorn (v. Cantos). Ook deze ruin werd geboren in Nederland. Als fokker van deze dertienjarige staat te boek C. van Dijk uit Oudewater.



