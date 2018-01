Nederlandse ruiters rustig begonnen in Leipzig

Christopher Kläsener was met Inliner veruit het snelst in deze rubriek. De Duitse ruiter liet de goedgekeurde Hannoveraner-hengst van Iberio maar liefst ruim vijf seconden sneller foutloos finishen dan de concurrentie en stond hiermee aan de leiding van de Duitse top 5.

Top drie

De strijd om de tweede en derde plaats ging tussen Mynou Diederichsmeier en Jörg Kreutzmann. Het was uiteindelijk Diederichsmeier, die in het zadel van Pius (v. Pontifex) net iets sneller aan de finish kwam dan Kreutzman met No Limit (v. Numero Uno). De Duitse amazone klokte af op 62,53 seconden en Kreutzman had 62,72 seconden nodig.

Nederlanders

Van der Vleuten was met Idi Uthopia (v. Quasimodo Z) de enige van de Nederlanders, die in de prijzen eindigde. Het duo kreeg een strafpunt voor de tijd en werd daarmee twaalfde. Smolders had Emerald (v. Diamant de Semilly) gezadeld voor deze rubriek en Houtzager kwam met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) in actie. Beide ruiters kregen twee strafpunten en eindigden op de achttiende en 21-ste plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl