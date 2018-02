Nederlandse topruiters hebben zware kluif aan GP Neumünster

Nederland was goed vertegenwoordigd in de Grote Prijs van Neumünster. De Grote Prijs was een zware opgave voor de ruiters. Slechts twee van de 39 starts wisten ongeschonden de finishlijn te behalen. Voor Nederland werd het beste resultaat neer gezet door Gerco Schröder met Glock’s Zaranza (v. Karandasj).