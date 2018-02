Nederlandse Young Riders opnieuw oppermachtig in Le Mans

Julia Groenhart was vandaag in de kür goed voor het beste resultaat. Met First Barrichello kreeg Groenhart 73,108% van de jury en dat was, ondanks dat ze slechts door een jurylid op de eerste plaats werd gezet, genoeg voor de zege. Een mooie afsluiting van het concours voor het duo, dat vrijdag in de Landenproef derde werd en gisteren in de individuele proef op de tweede plaats eindigde.

Top drie

Esmee Donkers eindigde vandaag op de tweede plaats met Zaffier. Donkers reed de Painted Black-dochter naar een score van 72,708% en het duo werd net als de winnaar door een van de juryleden bovenaan gezet. Lisanne Zoutendijk en Zilverstar (v. Rousseau) eindigden op de derde plaats met een resultaat van 71,150%. Zoutendijk werd ook door een van de juryleden op de eerste plaats gezet.

Dicht bij elkaar

Mercedes Verwey met Vian Sandro (v. Sandro Hit) en Laura Quint met Edison (v. Johnson) maakten de top 5 verder compleet. Beide combinaties eindigden met respectievelijk 70,133% en 70,125% vlak achter elkaar op de vierde en vijfde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron:Paardenkrant-Horses.nl