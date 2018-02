Net geen top drie voor Gerco Schröder en London in Glock’s Grand Prix

Fuchs en de veertienjarige schimmelruin, waarvan hij afgelopen november de teugels overnam van Hans Dieter Dreher, waren in de barrage goed voor de snelste rit. Het duo uit Zwitserland klokte af op 43,30 seconden en was daarmee alle concurrentie in de barrage te snel af.

Derde keer

Het was voor Fuchs na 2012 en 2017 de derde keer dat hij een Glock’s Grand Prix won. “Ik rijdt Cool and Easy pas sinds november. Het is een ongelofelijk snel en makkelijk te rijden paard dat bij toernooien altijd super meedoet. Met Hans-Dieter Dreher heeft hij al een 5-sterren Grand Prix gewonnen en ik hoop natuurlijk, dat dit mij met hem ook lukt”, prees de winnaar zijn paard uitvoerig.

Top vier foutloos

Kristaps Neretnieks uit Letland kwam met Moon Ray het dichtstbij de tijd van Fuchs en de Contender-zoon en finishte foutloos in 43,98 seconden. De derde plaats was voor Wilm Vermeir uit België met DM Jacqotte (v. Toulon). Vermeir was bijna een seconde langzamer dan Neretnieks, maar op zijn beurt wel weer een halve seconde sneller dan Schröder en London. Het Nederlandse duo kwam in 45,41 seconden aan de finish en Vermeir klokte een tijd van 44,93 seconden.

Sanne Thijssen

Sanne Thijssen en Celine M Z (v. Crusador TN), die vrijdag tweede werden in de 1,50m-rubriek in Treffen, kregen vandaag vier strafpunten in de barrage en eindigden net buiten de top 5 op de zesde plaats.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl