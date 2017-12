Niels Bruynseels wint opnieuw in Mechelen

De zeventien barragekandidaten maakten een boeiende strijd van de 1,45m-proef. Er zat maar 1 seconde verschil tussen winnaar Niels Bruynseels en de nummer zes Rodrigo Giesteira Almeida. Tien combinaties gingen ook in de barrage foutloos. De snelste vierfouter, Felix Hassmann was met Balance (v. Balou du Rouet) zelfs nog sneller dan Bruynseels.

De in topvorm verkerende Niels Bruynseels snelde met de elfjarige Angel van T Hof foutloos in 31,70 seconden over de finish. Niemand kon die prestatie meer verbeteren. Na een derde plaats twee dagen geleden met de merrie, was er nu de winst voor Bruynseels. Hij verdiende naast het prijzengeld een jaar lang gebruik van een tweepaards vrachtwagen van Stephex.

De altijd snelle Julien Epaillard kwam met de negenjarige Instit de Jucaso (v. Cooper van de Heffinck) net boven de 32 seconden uit, 32,18, en werd tweede. De derde plek was ook voor een snelheidsspecialist Lorenzo de Luca die op Jeunesse van T Paradijs (v. Emerald) in 32,32 seconden over de finish kwam.

De acht strafpunten van Johnny Pals met Abache HL, de Cantos-zoon van zijn partner Charlotte Verhagen, brachten hem niet verder dan de vijftiende plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl