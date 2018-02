Nienke van der Muil: ‘We beginnen steeds meer een team te worden’

“Zanzibar liep de hele proef blij door de baan en toen ik de ring uit kwam was ik heel erg tevreden”, vertelt Nienke van der Muil enthousiast. “Het drafgedeelte gaat eigenlijk altijd wel goed maar in de galop lieten we vaak punten liggen. Vandaag kon ik de pirouettes en de series mooi afwerken, lekker rijden en ieder onderdeel was van mij. Alles lukte gewoon!”

Flink juryverschil

De combinatie werd door beide juryleden aan kop geplaatst maar wel met een flink juryverschil. Hoofdjury Jurgen van Baal beoordeelde de proef met 70 procent en collega jurylid Ellen van den Berg vond het 63 procent waard. “Het was jammer dat de juryleden het niet zo met elkaar eens waren. Maar na afloop hebben we het over gehad en ik kan wel leven met de uitleg van het verschil.”

Kans gegrepen

Van der Muil rijdt Zanzibar voor haar werkgever Molenkoning van Jos de Swart, die hem als veulen kocht. Eerder werd de bij het AES gekeurde hengst in de Grand Prix gereden door Agaath van der Lei. “Toen ik afgelopen zomer de kans kreeg om Zanzibar te rijden heb ik die met beide handen aangegrepen”, vervolgt de amazone die met de zwarte hengst begon in de Prix St. Georges. “Thuis is hij als hengst best veel mans maar op concours merk ik daar eigenlijk niks van.”

Steeds dingetjes

“We hadden samen eerst nog wel wat afstemming nodig. Thuis ging het al gauw goed maar in de ring had we steeds dingetjes. Vandaag was dat voor de eerste keer niet het geval en het is super leuk dat we dan gelijk winnen. We beginnen in de proef steeds meer een team te worden”, besluit de pupil van Sylvia Naagen die als plan heeft om in het outdoorseizoen de selecties voor het NK te rijden.

Roling volgt

Laura Roling volgde op de tweede plaats. Haar Prix St. Georges-proef met Tsjalling D.L. (v. Leffert) leverde 61,62% en de tweede plek op in het gecombineerde klassement Lichte Tour. De Prix St. Georges van Sylvia Naagen en Bernie (v. Painted Black) was goed voor 61,25% en de derde plek.

GP voor Mulders

Koosje Mulders reed haar schimmel Wim (v. Rubels) in de Grand Prix, met onder andere een 9 voor de serie om te pas, naar de winnende score van 64,62%. De overige combinaties in het gecombineerde klassement Zware Tour bleven steken onder de 60 procent.

Van der Panne wint ZZ-Zwaar

Veronique van der Panne won het ZZ-Zwaar. Zij reed Hexagon’s Feno (v. Rubiquil) naar de score van 63,29%. Joëlle Peters maakte met Dacar’s Dream (v. Johnson) haar debuut bij de young riders en liet 60,88% noteren. Dat betekende de tweede plaats in het gecombineerde klassement.

