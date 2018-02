Nieuw paard voor Isabelle Tovek

Isabelle Tovek is blij met haar nieuwe aanwinst en vertelde aan Eurodressage haar plannen met Sam Donnerhall. De elfjarige ruin zal eerst in U25-klassen uitgebracht worden en daarna wil de Zweedse de overstap maken naar de Grand Prix.

Anthony Astier

Sam Donnerhal werd als vijfjarige ontdekt de Fransman Anthony Astier, die het paard optrainde tot Grand Prix-niveau met hulp van Helen Langehanenberg. Vorig jaar brak de combinatie door in Frankrijk en liep in september in Saumur de eerste internationale wedstrijd in de Zware Tour.

Verkoop via Werth

Anthony Astier nam Sam Donnerhal eind van het jaar mee voor trainingen bij Isabell Werth. Daar werd besloten het paard te verkopen.

Bron Eurodressage