Nieuw talent voor Peder Fredricson

Fredricson heeft de teugels van Hansson overgenomen van zijn landgenoot Robin Ingvarsson. De zoon van Hip Hop was al een keer nationaal kampioen en onder Ingvarsson was Hansson succesvol tot op het hoogste niveau. Het paar maakte een aantel keren deel uit van het Zweedse team in Nations Cup-wedstrijden. Afgelopen jaar was er onder meer een overwinning in Drachten en een zevende plaats in de GP van Kronenberg. Het jaar werd afgesloten met een derde plek in de Stockholm Masters.

Debuut in Leipzig

Peder Fredricson debuteert met Hansson in Leipzig. Eigenaar Sven Ingvarsson: “Een mooie kans voor het paard om in hogere klassen mee te strijden. Fredricson probeert hem uit in Leipzig, ze lijken goed bij elkaar te passen. Ik bezit het paard nog alleen, na Leipzig nemen we gezamenlijk een beslissing hoe we verder gaan.”

Bron Ridsport