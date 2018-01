Nieuwe Belgische eventing kaders bekend gemaakt

In het A-kader zijn opgenomen Karin Donckers met haar twee paarden Fletcha van ’t Verahof (v. Vigo d’Arsouilles) en Jalapeno (v. Chilli Morning), Lara de Liedekerke met Alpaga d’Arville (v. Wunder Boy vd Zuuthoeve) en Joris Vanspringel met Lully Des Aulnes (v. Doris des Halles). Ook in het B-kader is Karin Donckers goed vertegenwoordigd, hierin heeft ze drie paarden.

High Potential combinaties

Marc Rigouts kan ook kiezen uit twee groepen High Potential combinaties, short term en long term. Deze beide groepen bevatten volgens de coach combinaties die op respectievelijk korte of lange termijn de overstap kunnen maken naar het A en/of B-kader.

Bron Horseman/Equibel