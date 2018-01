Nieuwe combinaties in top klassement Wellington

De 1,45m openingsrubriek was een twee fasen-parcours die door de Ierse springruiter Darragh Kenny met de BWP-gefokte Important de Muze als snelste werd afgelegd. Als enige door de combinatie net onder de 31 seconden, 30,98. De tienjarige Important de Muze heeft het talent niet van een vreemde, hij is een zoon van Pieter Devos’ Grand Prix-paard Candy.

Ballard tweede in debuut met Don’s Diamant

Erynn Ballard reed Don’s Diamant in 31,18 naar de tweede plaats. De Canadese amazone debuteerde met de tienjarige KWPN’er in Wellington. De hengst van Diamant de Semilly, bij Zangersheide goedgekeurd, liep hiervoor onder de Belgische ruiter Dimitri Taeijmans. Don’s Diamant is gefokt bij de familie Roijakkers in Oploo.

Ook Chapot met nieuw paard

Op een honderdste volgde Laura Chapot met Chandon Blue (v. Chacco-Blue) op de derde plek. Ook voor Chapot was dit het internationale debuut met de dertienjarige Oldenburger.

Lankart met Ziezo

Na Marie Hecart en Vahinee (v. Lauterbach) maakte Scott Lenkart en de Numero Uno-zoon Ziezo de top vijf vol. Ziezo was in Nederland te zien onder Dennis Evertse en is nog niet lang bij de Amerikaan onder het zadel.

Harley’s Hero eerder onder Kevin Beerse

Op de achtste plaats eindigde Samuel Parot met de Harley VDL-zoon Harley’s Hero. Ook voor dit paar was het internationale debuut in Wellington. De dertienjarige ruin liep eerder onder Kevin Beerse.

Nieuw talent McLain Ward

McLain Ward sprong zijn nieuwste aanwinst Elize la Elsmos naar de elfde plaats. Hij kocht de negenjarige Vaillant-dochter begin dit jaar, de merrie werd eerder door de Duitse Kaya Lüthi uitgebracht.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht