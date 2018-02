Nieuwe dressuurcompetitie voor amateurs in Duitsland en Denemarken

Voor 2018 zijn er vier evenementen in Duitsland en Denemarken geselecteerd waar de competitie georganiseerd wordt. Dit zijn de Deutsches Spring- and Dressur-Derby in Hamburg (9-13 mei), Pfingstturnier Wiesbaden (18-21 mei), Equitour Aalborg (23-27 mei) en de World Cup Qualifier Herning (17-21 oktober).

Internationale carrière

Jens Trabjerg, oprichter van Equitour Aalborg en voormalig coach van het nationale springteam, wil amateurruiters met deze competitie helpen op weg naar hun internationale carrière. Een ander voordeel van de competitie is dat ruiters vanuit het noorden hun niveau kunnen testen zonder al te veel geld te moeten investeren in transport. Internationale dressuurwedstrijd zijn vaak toegankelijk voor slechts een kleine groep mensen en daar moet verandering in komen.

Deelnemers aan de competitie moeten 26 jaar of ouder zijn en mogen niet op de FEI-wereldranglijst staan.

Rubrieken

De wedstrijden worden verdeeld in drie rubrieken:

Bronze tour: PSG en Intermediaire I

Zilver tour: Intermediaire I en II

Gold tour: Intermediaire II en Grand Prix

