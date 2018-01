Nieuwe dressuurproeven voor samengesteld mennen

Afgelopen jaar werden in de klasse Z de KNHS-proef en de FEI-proef in handicap gereden. Aankomend seizoen rijdt iedereen in de klasse Z de voor zijn rubriek geldende KNHS-proef klasse Z. Daarmee is het verschil in proeven binnen dezelfde rubriek weg.

Nieuwe proef enkelspannen Z

Voor de twee- en langspannen klasse Z is de KNHS-proef gelijk aan de FEI-proef en ook de enige proef die in een 40x100m baan verreden wordt. Voor enkelspannen klasse Z is er een nieuwe proef ontwikkeld. Die is wat uitdagender geworden met oefeningen zoals een galopwissel door 4 a 6 drafpassen en de keertwending.

FEI proeven

Voor enkelspandeelnemers (paard en pony) met internationale ambities is het belangrijk dat zij zich in eigen land kunnen voorbereiden. Daarom kan de bondscoach wedstrijden aanwijzen waar de FEI-proef gereden mag worden, bijvoorbeeld voor observatiewedstrijden, kadervormende wedstrijden en trainingen. Tijdens alle andere wedstrijden wordt alléén de KNHS-proef klasse Z uitgeschreven. Dit geldt ook voor het NK enkelspan.

Positie juryleden

Traditiegetrouw worden juryleden bij C, B en/of E neergezet. Maar vanuit die positie kunnen zij niet alle oefeningen even goed beoordelen. Bij het testen van de nieuwe proeven is daarom niet alleen gekeken naar rijlijnen en opbouw, maar ook waar de jury het beste zicht heeft. In de klasse L en M gaan de twee juryleden de proef beoordelen bij C (voorzitter) en M (korte zijde C). In de klasse Z beoordelen de drie juryleden de proef bij C (voorzitter), M (korte zijde C) en B.

Bekijk hier alle proeven en rijlijnen.

Bron KNHS