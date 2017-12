Vai Bruntink, die eerder op de avond de ZZ-zwaar Kür won, werd in deze rubriek tweede met Darabel (v. Westpoint). De combinatie scoorde 73,542%. Ook hier was de derde plaats voor Wendy van Diessen – van den Boogaard met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) in 67,708%.

Van Cranenbroek vertelde eerder vandaag aan Horses.nl dat haar Kür helemaal herschreven was. Dat heeft duidelijk goed uitgepakt voor de amazone en haar achtjarige ruin.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl