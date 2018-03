Nieuwe ruiter voor Bundeskampioen Fior

Fior werd in 2013 als dekhengst goedgekeurd bij het Oldenburger Verband en won twee jaar later brons op het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten. In datzelfde jaar werd hij voor 350.000 euro verkocht op de PSI Auktion.

Focus op de sport

De door Paul Schockemöhle gefokte Fior keerde een jaar later terug naar Hof Kasselmann, waar Frederic Wandres de teugels overnam. Ze eindigden in 2017 op plaats twaalf in de finale van het WK voor jonge dressuurpaarden. In diezelfde zomer werd hij gecastreerd om zich te kunnen focussen op de sport.

Frederic Wandres met Fior:



Bron: Eurodressage