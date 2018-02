Nieuwe ruiter voor Chacanno

“Ik ben Paul heel dankbaar voor het vertrouwen dat hij in me heeft gehad. Ik heb veel geluk gehad dat ik een paard als Chacanno in mijn stal heb gehad. Hij heeft veel voor me gedaan, zeker het afgelopen jaar. Hij was een geweldige partner en we zullen hem allemaal echt missen, want hij is een echte persoonlijkheid. Ik wens Patrick alle goeds met hem.”

Successen

Chacanno en Von Eckermann boekten tal van successen de afgelopen twee jaar. De overwinningen in de WB-wedstrijd in Sharjah begin deze maand en de zege in de Grand Prix in Abu Dhabi vorige week zijn daarvan het meest recente voorbeeld. Daarvoor schreef Von Eckermann ook al twee overwinningen in januari op zijn naam met de Chacco Blue-zoon. Andere successen van het paar zijn onder andere twee tweede plaatsen in Madrid afgelopen november, een tweede plek in Calgary vorig jaar september, winst in de GCL/GCT-wedstrijd in Madrid in mei en winst in La Baule en Rotterdam in 2016.

Bron: WoSJ