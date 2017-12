Nieuwe uitdaging voor Maikel van der Vleuten

Maikel, die tot nu toe gesponsord werd door de VDL Groep, is heel dankbaar voor alle behaalde successen in de afgelopen jaren. “Ik wil Wim van der Leegte en VDL bedanken voor al hun vertrouwen en de middelen die ze me hebben gegeven tijdens deze fase. Ik heb veel geluk gehad met hun steun.”

Massimo Dutti

“Ik ben erg enthousiast over dit nieuwe project. Ik en mijn vader hebben geluk dat we heel goede paarden hebben, dankzij Marta Ortega en Massimo Dutti, en we streven naar geweldige resultaten. “; aldus Maikel over deze nieuwe fase.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht