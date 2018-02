Nikki Schaap na flinke griep terug op koppositie Grand Prix

“Bij één jury hadden we 72 %, maar bij de andere 67%. Dat was wel een beetje jammer, want het was zeker een proef voor 70%”, steekt Schaap van wal.

Griep

“Het was een oefenrondje vandaag. We zijn even niet gestart. Ik heb twee keer achter elkaar flink de griep gehad en Karen (Retera red.) kreeg ook de griep en ook nog een longontsteking. Zodoende dat we even uit de running waren. We hadden eigenlijk opgegeven voor het NK, maar omdat de voorbereiding niet optimaal was hebben we ons daarvoor afgemeld.”

Over haar proef vertelt ze verder: “Ik kon er heel fijn aan rijden. De passage en de piaffe waren heel mooi en op de dubbeltellers scoren we altijd goed. Het was een mooie en foutloze proef. We gaan nu een nieuwe planning maken. Ik wil binnenkort graag ook wat kadervorming wedstrijden met hem starten.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl