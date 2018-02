Nipte zege voor KWPN-merrie Doloris en Santiago Lambre in Wellington

“Ik probeer haar altijd een beetje haar gang te laren gaan in het parcours, want ze houdt er niet van als ik haar teveel wil controleren”, vertelde de Mexicaanse ruiter na afloop. “Als het te technisch is, dan is het soms lastig. Het mooieis wel, als je een barrage rijdt dan kun je echt heel snel rijden.”

Nipt verschil

Lambre en de tienjarige dochter van Harley VDL finishten in 36,72 seconden en werden op de voet gevolgd door Maher met Carlson (v. Colorit). Het Britse duo, waarvoor deze rubriek pas de tweede internationale start was, klokte af op 36,81 seconden. De top drie werd verder compleet gemaakt door de thuisrijdende Tyree met Catungee (v. Contact Me), die in 17 seconden aan de finish kwam.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/PBIEC