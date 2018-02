NK Springen nog zeker drie jaar in Mierlo

Het CH Mierlo wordt dit jaar voor de 48-ste keer georganiseerd. Vorig jaar was het Marc Houtzager die met Sterrehof’s Calimero het goud binnen wist te halen op de fraaie graspiste in Mierlo.

Betrokken

Van der Heijden is blij met de verlengde samenwerking. “De KNHS heeft er alle vertrouwen in dat het NK hier in goede handen is. De organisatie in Mierlo heeft al jaren bewezen een fantastische gastheer te zijn voor het Nederlands kampioenschap. Mierlo heeft een vaste groep hele trouwe regionale sponsors en een geweldige ploeg vrijwilligers die allen enorm betrokken zijn bij het evenement.”

Vertrouwen

Dirk van Santvoort namens CH Mierlo voegt er aan toe: “Deze overeenkomst geeft aan ons als organisatie wederom het vertrouwen dat we ons werk goed doen. Hiermee hebben we een goed verhaal naar onze bestaande en nieuwe sponsoren waardoor we onze ambities kunnen waarmaken en het evenement de komende jaren verder kunnen uitbouwen en op een nog hoger plan brengen.”

Tryon

Het NK springen voor de senioren in Mierlo is de eerste grote onderlinge krachtmeting tussen de Nederlandse toppers van het nieuwe buitenseizoen. Het NK is daarmee een belangrijk observatiemoment voor bondscoach Rob Ehrens: “In Mierlo kan ik zien hoe iedereen uit het winterseizoen gekomen is en welke nieuwe combinaties er aan zitten te komen. Mierlo heeft mij ieder jaar weer heel veel informatie gegeven voor de invulling van het buitenseizoen. Het WK is uiteraard het aller belangrijkste dit jaar, maar we willen ook absoluut goed presteren in de Nations Cups. Mierlo is een mooie aftrap van het komende seizoen.”

Dit jaar zal de focus van de manschappen van Ehrens liggen op het wereldkampioenschap dat in september in het Amerikaanse Tryon gehouden wordt. In Tryon staat niet alleen de wereldtitel op het spel, maar er zijn ook startbewijzen voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 te verdienen

NK junioren, Young riders en Children

Naast het NK voor de senioren zal Mierlo ook weer de nationale titelstrijd voor de jeugd huisvesten. In drie categorieën strijd de toekomst om de titels. Er wordt een kampioenschap verreden voor Children (12 tot 14 jaar), Junioren (14 tot en met 18 jaar), de Young Riders (16 tot en met 21 jaar). Er zijn veel goede combinaties in deze leeftijdsgroepen, bondscoach Luc Steeghs zal de verrichtingen van deze ruiters dan ook zeker op de voet volgen.

Bron: KNHS