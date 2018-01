Nog een paar wedstrijden en dan gaat Legolas met pensioen

White-O’Connor debuteerde precies een jaar geleden met Legolas op de wereldbekerwedstrijd in Las Vegas. De stalamazone van Peters eindigde toen achter haar baas op de tweede plaats. Op haar vierde grote wedstrijd in San Juan Capistrano was het raak voor White-O’Connor en won ze zowel de Grand Prix als de Special. Sindsdien heeft het duo nog een aantal top vijf-klasseringen behaald op diverse wedstrijden, zowel in Amerika als in Europa.

Nog drie shows

“Dawn heeft nu nog drie keer de kans om Legolas te starten als hij fit en gezond blijft”, aldus Yamazaki. Deze wedstrijd was de eerste in de serie van vier CDI’s van West Coast Dressage Festival, die eind april wordt afgesloten in Californië. Op deze slotwedstrijd neemt Legolas officieel afscheid.

Het echtpaar Yamazaki kocht Legolas destijds als opvolger van Ravel, waarmee Peters onder andere twee keer individueel brons won op de WEG van 2010 en meedeed aan de Olympische .Spelen in 2008 en 2012.

Successen

De Laomedon-zoon werd vier jaar verkozen tot Grand Prix-paard van het Jaar in de Verenigde Staten. Die titel won hij onder andere doordat hij in 2014 vierde werd met het team in Caen, teamgoud won op de Pan Am Games in 2015 en daar ook individueel goud won in de Kür. In 2016 maakte Legolas deel uit van het team dat brons won op de Spelen in Rio, voor het eerst sinds 2004.

Bron: Dressagenews