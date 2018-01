Okke Peemen ontvangt steun van nieuwe sponsoren

In augustus 2017 werd de 16-jarige Okke samen met zijn paard aangereden door een losgeslagen, gestolen aanhangwagen. Enkele dagen later moest hij het paard laten inslapen omdat herstel niet meer haalbaar was. I’m was het toekomstpaard voor Okke, die in 2018 gepland had de overstap van de pony’s naar de junioren te maken.

Dader

De dader werd nooit gevonden maar daar is Okke nuchter onder: “Goedpraten kan ik het niet, het is allesbehalve netjes wat diegene heeft gedaan. Maar wat heb ik eraan om boos te blijven? Daar kun je niets meer bereiken. Als je in het negatieve van wat er in het verleden is gebeurd blijft hangen, dan wordt de toekomst niet positief.”

Hulp

Samen met vader Toin ging Okke op zoek naar mensen die konden helpen. Kingsland Nederland bood zich aan als sponsor voor kledingmateriaal. Hotel van der Valk Princeville levert een financiële bijdrage en Hans Dings stelde een aantal paarden beschikbaar voor het jonge talent.

Een van die paarden is Zulu HDH (v. Roven XX) “Een machine die voor je door het vuur gaat”, aldus Okke. Ook Grandezza Pigoletta (v. Astrello) is een van de paarden die hij beschikbaar gesteld heeft gekregen.

Doelen

Voor de komende jaren heeft Okke een aantal heldere doelen voor oog. Het Europees Kampioenschap Eventing in Fontainebleau in juli. Dan in 2019 het EK voor Junioren in Nederland. En daarna misschien ooit zijn ultieme droom: de Olympische Spelen. “Ik probeer er alles aan te doen om dat te behalen”, aldus Okke.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/BN De Stem