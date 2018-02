Olympisch paard Bold Action overleden

Vanspringel kan met Bold Action terugkijken op een mooie carrière in de internationale sport. Zo werd het duo op het Europees kampioenschap van Pratoni del Vivaro in Italië van 2007 individueel negende en was er een vierde plaats met het Belgische team. In 2008 reed de combinatie op Olympische Spelen in Hong Kong.

Badminton

Op het EK in Fontainbleau van 2009 maakten Vanspringel en Bold Action deel uit van de Belgische equipe die brons won. In datzelfde jaar reed de combinatie Badminton uit.

De laatste internationale wedstrijd van Bold Action was in 2010. Toen eindigde hij in de CIC2* van Arville als tweede.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Horseman