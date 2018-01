Olympisch teampaard Foltaire overleden

De door H. Imkamp gefokte Foltaire beleefde van 1997 tot 2002 onder Guenter Seidel een succesvolle periode in de internationale Grand Prix. Op de Spelen van 2002 kampte Foltaire met koliekverschijnselen. Het duo als vijftiende in de Grand Prix maar trok zich terug voor de Grand Prix Spécial.

WEG Jerez

In 2002 was de combinatie in de race voor een teamplek voor de WEG in Jerez, maar uiteindelijk werd Seidel met Nikolaus (v. Weinberg) opgenomen in de Amerikaanse equipe.

Pensioen

Seidel reed zijn laatste wedstrijd met Foltaire in 2002. Daarna nam Donna Salazar de teugels over en bracht hem uit in de Lichte Tour. In 2005 mocht Foltaire bij zijn eigenaar in Californië van zijn pensioen gaan genieten. De Voltaire zoon werd afgelopen weekend inslapen vanwege ouderdomsklachten.

