Olympische hengst Taloubet Z met wedstrijdpensioen

De bij Zangersheide en Holstein goedgekeurde Taloubet heeft een indrukkende palmares. Zo won hij naast Grote Prijzen ook de Wereldbekerfinale van 2011. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio maakten Ahlmann en Taloubet deel uit van het bronzen team.

‘Abnormaal’

“Ik ben blij dat je topfit en op het hoogste niveau van je welverdiende pensioen kan gaan genieten”, schrijft Christian Ahlmann op zijn Facebook-pagina. “Het was niet altijd even makkelijk maar het was al die jaren fascinerend om te voelen wat je in je hebt. Je snelheid, vechtersmentaliteit en kwaliteit zijn gewoon abnormaal. Ik ben Zangersheide en de familie Melchior dankbaar voor het vertrouwen.”

