Van Ommen heeft nu toch overwinning te pakken

Van Ommen beleefde succesvolle dagen in Le Mans. Hij werd twee keer tweede met President’s Denver (v. Zizi Top). In de afsluitende kür op muziek nam hij daar geen genomen meer mee. Met een percentage van 74,135% wist hij de concurrentie op geruime afstand te laten.

President’s Stables

Van Ommen vertrok vorig jaar januari naar de Maxima Stables in Spanje. Hij bracht er een aantal paarden uit en begeleidde de dochters, van de Russische eigenaren, die actief zijn bij de jeugd. Na het jeugd EK ging hij weer terug naar Nederland. Nu rijdt hij voor verschillende eigenaren paarden, waaronder voor de President’s Stables.

Top drie

Met een percentage van 71,625% eindigde de Braziliaan Rodolpho Riskalla met Don Henrico (v. Don Frederico) op de tweede plaats. Ook Larissa Pauluis passeerde de 70%-grens met Barroso (v. Bordeaux) die afgelopen zomer voor 145.000 euro is verkocht op de Excellent Dressage Sales, maar op de startlijst staan nog steeds Joop van Uytert en Paul Schockemöhle als eigenaar.

Zweistra en Thijssen

Thamar Zweistra en John Thijssen maakten de top vijf in Le Mans compleet. Zweistra werd Hexagon’s Denzel vierde met 69,925%. Thijssen volgde met de United-zoon Eros op de vijfde plaats met 69,150%.

U25

Geert Hofland werd gister al derde in de U25 met de 22-jarige Oswin. Op zijn Facebookpagina liet Hofland al weten: ”Morgen gaan we voor twee pleksjes hoger”. Dit lukte hem niet, maar hij steeg wel één plek. De zege was voor Rebecca Jane Edwards met Headmore Delegate (v. Dimaggio) met een gemiddelde score van 68,513%. Met slechts 0,2% minder volgde Hofland op de tweede plaats. Door de hoofdjury werd Hofland op kop geplaatst. De derde prijs was voor Tamara-Lucia Roos met Amaretto XII (v. Acordelli).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl