Ook 1,40m in Drachten voor de Nederlanders

De 1,40m-proef leverde vijftien foutloze rondes op. In een tijd van 58,16 seconden werd Vincent Geerink de winnaar met de schimmel Elame. De negenjarige zoon van Wallenberg, die vader Peter onder het zadel heeft gehad, heeft Geerink pas kort op stal. Vincent debuteerde in december met de schimmel in Roosendaal, hij nam het paard over van de Tsjechische Young Rider Alexandr Baraldi die het paard op het EK in Samorin startte.

Lisa Everts

In een tijd van 58,69 werden Lisa Everts en Red Bull (v. Nassau) tweede. De 21-jarige Everts was het afgelopen jaar zeer succesvol met de Nassau-zoon. Het paar won onder meer de U25 Grote Prijs in Lichtenvoorde.

Nederlanders op drie en vier

Dennis van den Brink reed Doreusa (v. Phin Phin) naar de derde plek en hij werd gevolgd door Harrie Wiering met Oberon (v. Olympic Fire). De top vijf werd gecompleteerd door Conor Drain en de Numero Uno-zoon Fieldmaster.

Bron Paardenkrant-Horses.nl