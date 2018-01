Ook bij zevenjarigen in België zoon van Der Senaat 111 op kop

Ook in de PAVO Hengstencompetitie voor de zevenjarige hengsten was een zoon Der Senaat 111 de beste. De Brit Joe Clee stuurde De Flor 111 Z naar een overtuigende zege in Lier. Walter Lelie moest met de Diamant de Semilly-zoon Le Diamant Horta genoegen nemen met de tweede plaats. Niels Bruynseels en de BWP-gefokte Luigi d’Eclipse (v. Catoki) werden derde.