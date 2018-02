Opnieuw Grand Prix-paard naar Japan

De in Duitsland woonachtige Poolse amazone Beata Stremler was al meer dan een jaar geleden voor het laats op een internationale wedstrijd met Rubicon D. Het paar debuteerde in 2014 en wist meteen een startplaats op de wereldruiterspelen in Caen te bemachtigen. Ze kwamen daar niet verder dan de 57ste plaats.

Frankfurt 2016 laatste wedstrijd

2016 werd het meest succesvolle jaar voor Stremler en de inmiddels vijftienjarige Rubin Royal-zoon. Ze werden onder meer tweede in de 5* kür in Dortmund en op de wereldbekerfinale in Gothenburg werd het paar dertiende. Het CDI in Frankfurt in 2016 was hun laatste optreden, hier werden ze derde in de kür.

Al een tijd te koop

Volgens Eurodressage was het geen geheim dat de eigenaren van Rubicon het paard wilden verkopen. Masanao Takahashi vond het paard op een handelsstal in St. Ludwig. De ruin moet de opvolger worden van Fabriano 58 (v. Florestan I) waarmee Takahashi deelnam aan de Olympische Spelen in Rio.

Eerder kocht Takahashi’s sponsor in augustus al de Wynton-zoon Eaton H van Esmee van Gijtenbeek.

Bron Eurodressage