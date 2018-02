Hattricks voor Hosmar en Haerkens in Genemuiden

Hosmar was in Grade V met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) goed voor een unanieme kürzege vandaag met een score van 76,917%. Het duo kreeg exact drie procent meer dan de Belgische Michele George met Fusion OLD (v. Fürst Romancier), die tweede werd.

Haerkens

Haerkens werd net als Hosmar unaniem op de eerste plaats gezet door de juryleden. De amazone kreeg 73,2% voor haar kür met Dude (v. Rousseau).

Nederlanders

Demi Vermeulen en Rixt van der Horst gingen er in Grade III met de eerste en tweede plaats vandoor. Vermeulen kreeg 73,61% voor haar kür met Ciska II (v. Samba Hit II) en Van der Horst volgde met Findsley met een score van 73,22% op een heel klein stukje verschil

In de Grade II zorgde Nicole den Dulk met Faust (v. Fidertanz) voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo kreeg 68,3% en eindigde daarmee op de vierde plek. Pepo Puch won deze Grade met Sailer’s Blue met 72,155%.

De wedstrijd in Genemuiden geldt als kwalificatiewedstrijd voor de Wereldruiterspelen in Tryon later dit jaar.

