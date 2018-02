Tweede zege op rij voor Morssink en IJland in KNHS-Luzac competitie

Een aantal ruiters waren al eerder boven komen drijven als winnaar in deze competitie, maar er waren ook nieuwe gezichten die als beste uit de bus kwamen.

Bij de Young Riders was Morssink net als vorige week bij de competitie strijd in Saasveld de beste. Als tweede mocht Tristan Marchal zich opstellen, de winnaar van de eerste competitie wedstrijd in De Meern.

Junioren

Bij de Junioren was de vijftienjarige Schuttenbeld met Piccolo R (v. Centauer) de enige die ook in de barrage foutloos wist te blijven en daarmee de winnaar. “In het eerste rondje liep het wel normaal. In de barrage heb ik niet heel hard gereden, maar ik was de enige die foutloos bleef”, vertelt de winnares rustig. In 2016 won Schuttenbeld zilver op het NK voor Children en voor dit jaar staat het vizier ook weer op het NK. “Ik hoop op het NK in Mierlo fijn te kunnen rijden en dan kijken we verder. Hopelijk mag ik dit jaar een paar keer mee naar landenwedstrijden voor Junioren. Mijn paard Piccolo R heeft met Emmelie Melssen al 1.40/1.45 parcoursen gelopen. Ik heb hem nu ongeveer een half jaar, hij is drukker dan mijn andere paarden, maar hij wil altijd.”

Bij de Children bleef Finn Boerenkamp als enige foutloos en werd daarmee overtuigend winnaar.

Opnieuw lovende woorden

Mart IJland was bij de pony’s goed voor opnieuw een zege, nadat hij er vorige week in Saasveld ook al met de overwinning vandoor ging. Net als vorige week was bondscoach Edwin Hoogenraat nu ook weer vol lof voor de dertienjarige ruiter. “Het liep ook nu weer goed, mijn pony sprong echt fijn. Ik rijd Fantasia nu drie jaar, voor dat ik haar ging rijden had ze M gesprongen en samen zijn we naar dit niveau gegroeid. Hopelijk kan ik dit jaar net als vorig jaar weer een paar mooie wedstrijden in het buitenland rijden en goede resultaten voor het Nederlands team neerzetten.” Op de vraag of Mart ook naar het EK wil is het antwoord duidelijk: “Dat is een droom.”

Ook Thijmen Vos, winnaar van de Lichte Tour bij de pony’s liet al eerder in de competitie van zich horen.

Uitslagen KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen Wierden

Young Riders

1. Veronique Morsink – Celina Z, 0 – 77,04

2. Tristan Marchal – Sambucca, 0 – 80

3. Emiel Richter – Sundance, 4 – 76,49

Junioren

1. Madée Schuttenbeld – Piccolo R, 0/ 0 – 40,25

2. Hessel Hoekstra – Qstar, 0 / 4 – 40,99

3. Caroline Brummelhuis – Grace-rose, 0/ 8 – 41,81

Children

1. Finn Boerekamp – Diamond Lady, 0 – 76,44

2. Emma Bocken – Estera van de Vosberg, 4 – 71,08

3. Cejay Joosten – Action Girl, 4 – 72,79

Pony’s Zware Tour

1. Mart IJland – Fantasia, 0/ 0 – 44,76

2. Enrico Van Manen – Elegance, 0/ 8 – 34,65

3. Skye Morssinkhof – Carrick, 0/ NG

Pony’s Lichte Tour

1. Thijmen Vos – My Garrybrit Girl, 0/ 0 – 36,74

2. Cheyenne Meijers – Special Lady, 0/ 0 – 39,91

3. Stijn Testers – Eagle BB, 4 – 75,18

Vervolg KNHS Luzac-Jeugdcompetitie Springen:

– Zondag 4 maart – Kronenberg

– Zondag 18 maart, incl. finale – Lichtenvoorde

Bron: Persbericht