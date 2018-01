Opnieuw zege voor Alsharbatly en Crazy Quick

Alsharbatly heeft Crazy Quick pas een paar maanden onder het zadel. Twee weken terug boekte het duo in de Grand Prix in Al Ain hun eerste overwinning, donderdag gingen ze er in Abu Dhabi met de zege vandoor in een 1,45m-rubriek en vandaag was daar de overwinning in de openingsrubriek van de dag.

Top drie

Henrik von Eckermann kwam met Artiste de L’Abbaye D’Aulne het dichtst bij Alsharbatly en mocht zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Het Zweedse duo was op zijn beurt met de tijd van 43,31 seconden iets meer dan een halve seconde sneller dan Frédéric David met Saxo de la Roque ui Frankrijk. David kwam in 43,93 seconden aan de finish met de zoon van Capitol.

Henk van de Pol

Henk van de Pol is de enige Nederlander, die is afgereisd naar Abu Dhabi en hij kwam in deze rubriek aan de start met Dilithyia. Gisteren werd het duo vijfde in de kwalificatie voor de Grand Prix, maar vandaag hield een springfout in de eerste ronde het duo uit de prijzen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl