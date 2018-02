Optreden Amsterdam zet Gal met Glock’s Zonik direct in top twintig

Afgelopen december debuteerde Gal met de Blue Hors Zack-zoon in de WB-wedstrijd in Londen. Het duo won de Grand Prix met 76,68% en werd derde in de kür met in totaal 79,34%. Met deze prestatie kwam Gal binnen met de hengst op de 97-ste plek op de FEI-ranglijst van januari 2018.

Jumping Amsterdam

In Amsterdam eindigde het duo op de vierde plek in de Grand Prix en op de tweede plaats in de kür. Isabell Werth was met Weihegold (v. Don Schufro) waarmee ze ongewijzigd op de eerste plaats staat in de wereldranglijst met een score van ruim 88% oppermachtig in Amsterdam, maar Gal en Zonik behaalden in de kür ook een mooi resultaat van 81,905%.

Geen grote veranderingen

De top tien van de lijst is ongewijzigd op één wisseling na. Jessica von Bredow-Werndl is met Unee BB (v. Gribaldi) van de tiende naar de elfde plaats gezakt en wisselde van plek met Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (v. Danone I).

Nederlanders

Naast Edward Gal staat ook Madeleine Witte- Vrees in de top twintig. De amazone zakte een plekje met Cennin en staat nu op de zeventiende plek met de Vivaldi-zoon, net voor Gal en Zonik.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl