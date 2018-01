Oranje top drie in 1,35m-op tijd in Zuidbroek

Voor Bonder was dit al het tweede succes van vandaag. In de openingsrubriek schreef de amazone met Come Together 4 (v. Chap I) de overwinning op haar naam en net stuurde ze Havinga’s Barco van der Valckenborg (v. Darco) in de tweede tijd foutloos over de eindstreep.

Top drie

Laarakkers zadelde Codermie Z voor deze rubriek in Zuidbroek en liet de Coriano-dochter in 60,76 seconden finishen. Daarmee was hij bijna driekwart seconde sneller dan Bonder, die in 61,40 seconden aan de finish kwam. Bonder was op haar beurt ruim een halve seconde sneller dan Zwart met Elievia (v. Cardento), die met precies 62 seconden op de klok aan de finish kwam.

Andrea Calabro was met Toyia D’Osthuy (v. Gold de Becourt) de enige buitenlandse combinatie in de top 5. Het Italiaanse duo klokte foutloos af op 62,34 seconden. Albert Zoer en Florian (v. Zirocco Blue) maakten de top 5 compleet met een foutloos rondje in 62,68 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl