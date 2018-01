22.000 euro voor embryo van Catoki x Cumano

De moeder van de veilingtopper is Amaryllis, het voormalige Grand Prix-paard van Pedro Veniss, waarmee hij deelnam aan de wereldruiterspelen in Kentucky in 2010.

Carte Blanche Z

Het embryo dat voor het tweede geld werd afgeslagen was er een van Halifax van het Kluizebos x Carthago Z. Moeder Carte Blanche Z is ook de moeder van de internationale springpaarden Hardrock Z en Charlemagne JT Z. Dit embryo verwisselde voor 17.000 euro van eigenaar.

Diamanthina van ’t Ruytershof

Het derde geld werd betaald voor een embryo uit de combinatie Vigo d’Arsouilles x For Pleasure. De grootmoeder van dit embryo, Diamanthina van ’t Ruytershof, is een volle zus van Harrie Smolders’ Emerald.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl