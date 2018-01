Overwinning Grand Prix CSI Zürich voor Martin Fuchs

In de barrage kwamen zeven combinaties aan start. Slechts drie van de 42 combinaties wisten dubbel nul te rijden. De derde plek was de Ier Bertram Allen met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin). Vorig jaar kocht hij de Belgisch gefokte schimmel van Marcus Ehning. Phillip Weishaupt debuteerde met het paard van zijn werkgever Ludger Beerbaum Chacon (v. Chacco Blue) en behaalde een mooie vierde plaats. Beerbaum brak onlangs zijn bovenarm door een ongelukkige val van Chacon in Mechelen en stelt het paard daardoor tijdelijk beschikbaar aan Weishaupt.

Nederlandse starters

De beste Nederlander was Harrie Smolders met Cas (v. Indoctro), zij kregen vier strafpunten in het basisparcours en eindigden hiermee op een vijftiende plaats. De winnaar van de 1.50m rubriek van Jumping Amsterdam 2017, Jur Vrieling, kwam ook aan start in Zürich. Hij had VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve) gezadeld en kregen ook vier strafpunten in het basisparcours.

