Paracetamol in bloed paard Jeanne Engela, twee jaar schorsing

Jeanne Engela was met de vijftienjarige in Zuid-Afrika gefokte Holsteinse merrie op het CSI1* in Polokwane eind augustus 2016 waar haar paard positief werd getest. Tijdens het onderzoek werden urine- en bloedmonsters genomen van het paard, waarbij paracetamol werd gevonden in de urine. Paracetamol staat op de FEI lijst met verboden middelen.

B-monster ook positief

Engela vroeg om het B-monster te testen, maar ook die was positief. In haar verklaring op het FEI tribunaal zei Jeanne Engela dat ze al jaren actief is in de internationale sport. Ze won onder meer de wereldbekerkwalificatie in Zuid-Afrika met Chanel. Nooit eerder was de amazone op het gebruik van verboden middelen betrapt. Ze zei dat ze trots was op het welzijn van alle paarden die ze op wedstrijden uitbrengt.

Regelmatig getest

In haar verklaring vervolgde Engela dat ze nooit paracetamol of producten die het bevatten, aan haar paarden had gegeven. Ze dacht zelfs dat het giftig was voor paarden. Haar Chanel was al regelmatig getest omdat de merrie veel won. Het zou volgens haar heel dom zijn geweest als ze dergelijk verboden middelen aan het paard zou geven.

Geen sporen van paracetamol in voeding

Alle supplementen en voeding van het paard waren onderzocht en er werd geen sporen van paracetamol gevonden. Ook in alle dierenartsen verklaringen werd nergens melding gemaakt van stoffen die paracetamol zou kunnen bevatten. Engela veronderstelde dat het paard het middel op een onbewaakt ogenblik op het concoursterrein toegediend heeft gekregen. Ze vroeg het FEI tribunaal de schorsing van twee jaar terug te brengen tot zes maanden. Maar de FEI blijft bij de beslissing. In september van dit jaar is de schorsing van twee jaar voorbij.

