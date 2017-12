Patrick van der Meer: ‘Hartstikke blij met drie uit vier’

“Mechelen is ieder jaar weer leuk om aan deel te nemen”, vertelt Patrick van der Meer. “Om er dan ook nog eens drie proeven te winnen, is natuurlijk helemaal gaaf.” Over de pas zevenjarige President’s First Apple vervolgt hij: “First liep een goede Prix St. Georges, maar raakte in het galopgedeelte een beetje gespannen. In de kür heeft hij echt top gelopen, maar was ik zelf wat te druk bezig met de muziek.”

Blij met Zippo

In de kür met zijn andere troef Zippo liep Van der Meer eveneens tegen wat moeilijkheden met de muziek aan. “Ze hadden wat problemen met de muziek in Mechelen. Maar mijn kür begon goed en de piaffe en passage verliepen heel mooi. Nu had ik in de galop wat dingetjes en rommeltjes. In de Grand Prix de dag ervoor was Zippo heel fijn, we hadden een mooie score en winnen is dan erg leuk.”

