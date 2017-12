Patrick van der Meer ook met Zippo niet te kloppen in Mechelen

Patrick van der Meer en zijn vosruin Zippo toonden een fraaie proef. Enige smetje was de overgang van de eerste piaffe naar passage die niet vloeiend was. De topruiter was na het afgroeten zichtbaar tevreden met zijn geslaagde rit.

Verwimp tweede

Jorinde Verwimp eindigde voor eigen publiek als tweede. De Belgische amazone reed haar olympische troef en EK-paard Tiamo (v. Lester) naar 70,90%.

Heijkoop en Cornelissen

Daniëlle Heijkoop behaalde met Badari (v. Gribaldi) een nieuw internationaal persoonlijk record van 70,34% en eindigde daarmee als derde. Adelinde Cornelissen reed zich met de door haar ouders gefokte Zephyr (v. Jazz) ook in de prijzen. De score van 69,52% was goed voor de zesde plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl