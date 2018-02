Paul O’Shea wint CSI2* Grote Prijs met Imerald van ’t Voorhof

Van de 43 deelnemers wisten er 11 foutloos te blijven om door te gaan naar de barrage. Paul O’Shea was de laatste deelnemer in de barrage en was ook de snelste. In 36,84 seconden kwam hij foutloos over de finish.

Tweede en derde

Ook de tweede plaats ging naar Ierland. Conor Swail reed GK Coco Chanel (v. Clarimo Ask) in 38,24 seconden foutloos rond. De derde plaats was voor de Amerikaanse Rebecca Conway met Salitos 8 (v. Stalypso). In 38,55 seconden waren zij een fractie langzamer dan de nummer twee.

Voordeel

“Ik had het voordeel als laatste te starten. Toen ik de barrage uitliep wist ik niet zeker of ik zeven of acht galopsprongen naar de laatste hindernis moest maken.” Zei O’Shea. “Toen ik Becky (Conway) en een aantal anderen zag rondrijden wist ik wat te doen.”

Vier tot en met zes

De vierde plaats ging naar Wilton Porter met Delinquent JX (v. Darco, 39,66 seconden). Jonathan Corrigan werd vijfde met Loughnavatta Indigo (v. Luidam, 39,75 sec.) en Sarah Segal werd zesde met Zelda (v. Concorde) door haar foutloze barrage in een tijd van 41,41 seconden.

