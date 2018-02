Paulinda Friberg door blessure niet van start in wereldbekerwedstrijd

Paulinda Friberg zou haar zeventienjarige Di Lapponia T (Donnerhall x Argument) na een lange wedstrijdpauze weer aan de start brengen op de wereldbekerwedstrijd in Gothenburg deze week. In juli vorig jaar was het paar voor het laatst internationaal te zien op het CDI in Falsterbo waar ze tweede werden in de Grand Prix en in de kür, de laatste met ruim 76%.

Zwaar gekneusd

“Ik hoopte dat ik nog in een rijlaars kon”, vertelde Friberg aan Ridsport, “maar van de dokters mocht ik niet rijden.” De voet van de amazone is door het ongeluk zwaar gekneusd.

Bron Ridsport