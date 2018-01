Peder Fredricson opnieuw Zweedse sporter van het jaar

De Jerring Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de sporter die de beste of de meest in het oog springende prestatie heeft geleverd. Het is een echte publieksprijs, de Zweden stemden dit jaar opnieuw massaal op de Europees kampioen Peder Fredricson.

Goud en zilver

Fredricson haalde het afgelopen jaar in eigen land de gouden medaille binnen met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof). Ook was er in Gothenburg zilver voor het Zweedse team waar hij deel van uitmaakte.

‘Het is onwerkelijk’

De Zweedse topruiter was verguld met de prijs: “Dank jullie allemaal, geweldige supporters, sponsors en vrienden dat ik hier weer sta. Het voelt onwerkelijk. Jullie zijn mijn helden. Dank jullie!” Fredricson hoopt met zijn prestaties op het EK de jonge ruiters te inspireren.

Bron Tidningen Ridsport/Facebook