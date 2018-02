De Franse springamazone Pénélope Leprevost en Geneviève en Dominique Mégret van Haras de Clarbec hebben na goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Het is nog niet duidelijk wie er plaats gaat nemen in het zadel van onder meer Flora de Mariposa (v. For Pleasure) en Vagabond de la Pomme (v. Vigo d’Arsouilles).