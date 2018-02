De hengst kende een succesvolle carrière onder Delestre met als een van de hoogtepunten het winnen van teamzilver op de WEG in Normandië in 2014.

Eczeem

Delestre: “De afgelopen anderhalf jaar hebben we misschien aan maar zes wedstrijden deelgenomen vanwege eczeem aan de achterbenen van Qlassic. We hebben alles geprobeerd om hem in de wedstrijden te houden maar vanaf nu zal hij alleen worden ingezet voor de fokkerij.”

