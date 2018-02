Van Peperstraten en Quint op kop in KNHS Greenpoints Kostendrukkers Cup

Daphne van Peperstraten blijft maar scoren met Greenpoints Cupdio (v. Johnson). Ook dit keer werd met 75,76% weer een geweldige topscore neer gezet en bleven ze de rest ver voor.

B-kader

Milou Dees en Francesco (v. Florencio) werden tweede met 70,61%. Hiermee reed de combinatie zich het B-kader in.

Plaats drie was voor Thalia Rockx en Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods). Zij behaalden 70,10%.

Nog een B-kaderscore was er voor Chiel van Bedaf. Met Bonds Painting (v. OO Seven) werd hij vierde met 69,44%.

Young riders

Bij de young riders was het dus Laura Quint die de overwinning pakte. Dit deed zij met Edison (v. Johnson) met 70,54%.

Carlijn Huberts werd tweede met de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool) met 69,26%.

De derde plaats was voor Fabienne Jorgen. Met Botticelli (v. Obelisk) noteerde ze een B-kaderscore van 69,17%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl

