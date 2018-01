Peters en Suppenkasper ook in Special niet te kloppen

Suppenkasper werd in Nederland gefokt door F. van de Poel. Onder Helen Langehanenberg werd de Spielberg-nazaat gezien als een veelbelovend paard. Vorig jaar kwam Langehanenberg alleen in Compiègne en Capelln aan de start met de Spielberg-zoon en won daar alle proeven. In juli werd de nu tienjarige ruin verkocht aan de sponsors van Steffen Peters, Four Winds Farm van Akiko Yamazaki en Jerry Yang.

Tempo omlaag

“Overall gaf hij een nog veel fijner en ontspannener gevoel dan donderdag”, liet Peters na afloop van de proef op Dressagenews weten. “Nadat ik de video van donderdag heb bekeken, vond ik dat het tempo in de galop omlaag moest. De wissels en de pirouettes waren een beetje te gehaast en ik denk dat dat vandaag beter ging.”

Teleurgesteld

Zelf had Peters iets meer score verwacht van zijn rit in de Special: “Ik hoopte op een beetje meer dan 72%, want dat is internationaal niet hoog genoeg. Dat was een beetje een teleurstelling, maar dat neemt het geweldige gevoel dat hij me vandaag gaf niet weg.”

Geen Florida

Met hoe Suppenkasper nu gaat en Rosamunde, die in Temecula niet aan de start kwam vanwege een kleine blessure, gaat Peters deze winter niet naar Florida voor de vijfsterren CDI’s, maar blijft hij aan de westkust. Daar zal hij met ‘Mopsie’ de komende twee maanden in Del Mar wat meer ervaring op gaan doen.

Top drie

Runge eindigde op de tweede plaats in de Special met Dark Dynamic. Voor de Duitse amazone was dit pas haar tweede internationale wedstrijd met het voormalige paard van Nadine Capellmann. Het duo kreeg 68,021% en dat was bijna een procent meer dan Charlotte Jorst, die met Kastel’s Nintendo derde werd (67,043%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressagenews