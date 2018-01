Peters en Suppenkasper winnen internationale Grand Prix debuut

Suppenkasper zag het eerste levenslicht in Nederland bij F. van de Poel. Onder Helen Langehanenberg werd de Spielberg-nazaat gezien als een veelbelovend paard. Vorig jaar kwam Langehanenberg alleen in Compiègne en Capelln aan de start met de Spielberg-zoon en won daar alle proeven. In juli werd de nu tienjarige ruin verkocht aan de sponsors van Steffen Peters, Four Winds Farm van Akiko Yamazaki en Jerry Yang.

‘Net zo goed rijden als Helen deed’

Steffen Peters was blij met het internationale debuut van ‘Mopsie’ (Suppenkasper): “Ik ben zeker tevreden over hem. Ik wist niet hoe hij zou acteren in zo’n atmosfeer, hoe heet hij zou worden. Maar hij bleef tamelijk relaxed. Voor de eerste keer was het goed, maar nog niet de punten gekregen waar ik op hoopte. Ik moet leren om hem net zo goed te rijden als Helen deed!”

Fouten in series

Peters liep tegen een paar kostbare fouten aan zoals missers in beide wisselseries. Toch wist Peters ruim te winnen met 71.152%. Hij kreeg vier eerste plaatsen toebedeeld en één tweede.

Jorst en Nintendo tweede

Met 68.609% werd Charlotte Jorst met de Negro-zoon Nintendo tweede. Mette Rosencrantz reed Marron (v. Michellino) naar de derde plaats met 66.109%.

Seidel wint met KWPN’er in nationale GP-debuut

In de nationale Zware Tour debuteerde Günther Seidel met de KWPN’er Crush On You in de Grand Prix. Ook Seidel sloot het debuut met winst af, hij reed de dochter van Prestige VDL naar 65.4355%.

Bron Dressage-News