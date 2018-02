Peters wint ook WB-kür met Rosamunde

Er kwamen in de kür slechts drie combinaties aan de start, maar met een score van 74,700% schreef Peters unaniem de zege op zijn naam met de elfjarige merrie.

Luisteren naar je paard

Na de wereldbekerfinale in Omaha vorig jaar besloot Peters in overleg met de eigenaren van de merrie om haar een tijdje uit de spotlights te halen. “De reden dat we haar even thuis hielden was omdat ze zo opgewonden raakte dat ze helemaal niet meer kon stappen. Ze deed alle oefeningen en zei nooit ‘nee’, maar we hebben ervoor gekozen om eerst thuis net zo veel te stappen en te stretchen tot alles weer in orde was. Soms moet je gewoon even een stapje terug doen, hoe graag je ook in die ring wilt blijven rijden. Het is belangrijk dat je altijd naar je paard blijft luisteren en vandaag werd duidelijk dat de beslissing om een tijd rustig aan te doen, de goede is geweest”, aldus Peters na afloop van zijn winnende Grand Prix-rit vrijdag.

Jorst en Nintendo

Charlotte Jorst eindigde met Kastel’s Nintendo (v. Negro) op de tweede plaats met 72,450%. Het duo was naast Peters en Rosamunde de enige, die boven de zeventig procent scoorde.

Masterclass

In de Masterclass met Helen Langehanenberg was Peters van de partij met Langehanenbergs voormalige topper Suppenkasper. Peters heeft tussentijds steeds contact met de Duitse amazone waarbij Langehanenberg haar Amerikaanse collega advies geeft over de Spielberg-zoon. Langehanenberg, die duidelijk geëmotioneerd was bij het weerzien van Suppenkasper beschreef de KWPN’er als een van de beste paarden ter wereld. “Ik dank de hemel dat dit paard bij jou terecht is gekomen omdat hij dat verdient.. hij is zo speciaal en hij verdient het allerbeste dat hij kan krijgen.”

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressagenews